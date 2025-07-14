Какой курс валют в банках?

По состоянию на утро 14 июля, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,52 гривны (+2 копейки против 11 июля) и продажа по 42,05 гривны (-4 копейки).

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Покупка евро проходит по 48,60 гривны (-7 копеек), продажа – по 49,22 гривны (-20 копеек).

Что с стоимость валют на черном рынке?

Купить доллар можно в среднем по 41,77 гривны (-1 копейка), а продать по 41,76 гривны (+6 копеек).

(-1 копейка), а продать (+6 копеек). Покупка евро по 49,02 гривны (-5 копеек), а продажа по 49,20 гривны (-3 копейки).

По сколько курс в обменниках?

Доллары покупают в среднем по: 41,52 гривны (+39 копеек), а продают по 41,87 гривны (+8 копеек), по данным finance.ua.

(+39 копеек), а продают (+8 копеек), по данным finance.ua. Евро покупают по 48,95 гривны (+19 копеек), а продают по 49,30 гривны (-12 копеек).

Какой прогноз по доллару на этой неделе?

Как рассказал банкир Тарас Лесовой для 24 Канала, колебания курса на этой неделе будет происходить в пределах 41,60 – 42 гривны за доллар.

Сами же колебания будут минимальными, а безналичный и наличный курсы будут приближенными друг к другу.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Одним из факторов, что будет влиять на рынок, будет соотношение спроса и предложения на украинском рынке. В последние недели разрыв был более заметным, чем обычно.

Ожидается, что на межбанке курс будет в диапазоне от 41,60 гривны до 42 гривен за валюту, а на наличном рынке – от 41,50 гривны до 42,20 гривны за валюту.