Какой курс валют в банках?
- По состоянию на утро 14 июля, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,52 гривны (+2 копейки против 11 июля) и продажа по 42,05 гривны (-4 копейки).
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- Покупка евро проходит по 48,60 гривны (-7 копеек), продажа – по 49,22 гривны (-20 копеек).
Что с стоимость валют на черном рынке?
- Купить доллар можно в среднем по 41,77 гривны (-1 копейка), а продать по 41,76 гривны (+6 копеек).
- Покупка евро по 49,02 гривны (-5 копеек), а продажа по 49,20 гривны (-3 копейки).
По сколько курс в обменниках?
- Доллары покупают в среднем по: 41,52 гривны (+39 копеек), а продают по 41,87 гривны (+8 копеек), по данным finance.ua.
- Евро покупают по 48,95 гривны (+19 копеек), а продают по 49,30 гривны (-12 копеек).
Какой прогноз по доллару на этой неделе?
Как рассказал банкир Тарас Лесовой для 24 Канала, колебания курса на этой неделе будет происходить в пределах 41,60 – 42 гривны за доллар.
Сами же колебания будут минимальными, а безналичный и наличный курсы будут приближенными друг к другу.
Одним из факторов, что будет влиять на рынок, будет соотношение спроса и предложения на украинском рынке. В последние недели разрыв был более заметным, чем обычно.
Ожидается, что на межбанке курс будет в диапазоне от 41,60 гривны до 42 гривен за валюту, а на наличном рынке – от 41,50 гривны до 42,20 гривны за валюту.