Який курс валют у банках?

Станом на ранок 14 липня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,52 гривні (+2 копійки проти 11 липня) та продаж по 42,05 гривні (-4 копійки).

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Купівля євро проходить по 48,60 гривні (-7 копійок), продаж – по 49,22 гривні (-20 копійок).

Що з вартість валют на чорному ринку?

Купити долар можна в середньому по 41,77 гривні (-1 копійка), а продати по 41,76 гривні (+6 копійок).

(-1 копійка), а продати (+6 копійок). Купівля євро по 49,02 гривні (-5 копійок), а продаж по 49,20 гривні (-3 копійки).

По скільки курс в обмінниках?

Долари купують у середньому по: 41,52 гривні (+39 копійок), а продають по 41,87 гривні (+8 копійок), за даними finance.ua.

(+39 копійок), а продають (+8 копійок), за даними finance.ua. Євро купують по 48,95 гривні (+19 копійок), а продають по 49,30 гривні (-12 копійок).

Який прогноз щодо долара цього тижня?

Як розповів банкір Тарас Лєсовий для 24 Каналу, коливання курсу цього тижня відбуватиметься в межах 41,60 – 42 гривні за долар.

Самі ж коливання будуть мінімальними, а безготівковий та готівковий курси будуть наближеними одне до одного.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Одним із чинників, що впливатиме на ринок, буде співвідношення попиту та пропозиції на українському ринку. В останні тижні розрив був більш помітним, ніж зазвичай.

Очікується, що на міжбанку курс буде в діапазоні від 41,60 гривні до 42 гривень за валюту, а на готівковому ринку – від 41,50 гривні до 42,20 гривні за валюту.