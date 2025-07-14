Який курс валют у банках?
- Станом на ранок 14 липня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,52 гривні (+2 копійки проти 11 липня) та продаж по 42,05 гривні (-4 копійки).
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- Купівля євро проходить по 48,60 гривні (-7 копійок), продаж – по 49,22 гривні (-20 копійок).
Що з вартість валют на чорному ринку?
- Купити долар можна в середньому по 41,77 гривні (-1 копійка), а продати по 41,76 гривні (+6 копійок).
- Купівля євро по 49,02 гривні (-5 копійок), а продаж по 49,20 гривні (-3 копійки).
По скільки курс в обмінниках?
- Долари купують у середньому по: 41,52 гривні (+39 копійок), а продають по 41,87 гривні (+8 копійок), за даними finance.ua.
- Євро купують по 48,95 гривні (+19 копійок), а продають по 49,30 гривні (-12 копійок).
Який прогноз щодо долара цього тижня?
Як розповів банкір Тарас Лєсовий для 24 Каналу, коливання курсу цього тижня відбуватиметься в межах 41,60 – 42 гривні за долар.
Самі ж коливання будуть мінімальними, а безготівковий та готівковий курси будуть наближеними одне до одного.
Одним із чинників, що впливатиме на ринок, буде співвідношення попиту та пропозиції на українському ринку. В останні тижні розрив був більш помітним, ніж зазвичай.
Очікується, що на міжбанку курс буде в діапазоні від 41,60 гривні до 42 гривень за валюту, а на готівковому ринку – від 41,50 гривні до 42,20 гривні за валюту.