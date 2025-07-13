Що буде, якщо щодо банківської таємниці введуть зміни?

Для 24 Каналу юрист Андрій Шабельніков зауважив, що при частковому ослабленні чи навіть повному скасуванні банківської таємниці потенційними ризиками можуть стати як зниження рівня захисту даних осіб, так зниження довіри до банківської системи з боку громадян.

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Крім вище згаданих проблем, юрист називає такі можливі проблеми, як несанкціонований доступ до фінансової інформації третіх осіб, політичне або адміністративне переслідування громадян, або ж можливість зловживання повноваженнями з боку правоохоронних органів.

Андрій Шабельніков Керуючий партнер АО "EvrikaLaw", голова Комітету НААУ з питань інвестиційної діяльності та приватизації Не забуваймо, що послаблення банківської таємниці може спричинити ще й значне посилення тінізації доходів громадян й збільшення злочинної діяльності через використання фінансових даних особи.

Шабельніков також зауважує, що зміни щодо банківської таємниці без належних правових гарантій суперечить Конституції України та міжнародним нормам. Але ж одразу додає, що це не стосується випадків, визначених законом.

Водночас у Європейській конвенції з прав людини йдеться про те, що кожен має право на повагу до свого приватного та сімейного життя. Фінансова інформація, до якої слід врахувати банківську таємницю, є частиною приватного життя,

Суттєве послаблення банківської таємниці потребує спочатку детального врегулювання з боку законодавця, оскільки тут можливо розуміти досить різний правовий контекст, пояснює юрист.