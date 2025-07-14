Чи вигідно наразі вкладатися у євро

Про це розповів Андрій Шевчишин – фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків для 24 Каналу.

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Причиною є те, що курс євро сильно виріс в ціні. Крім того, рішення, які будуть прийняті США, прямопропорційно впливатимуть на Європу, зокрема й на курс євро.

Зі слів економіста та виконавчого директора Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, для європейців введення мит щодо їхніх товарів на рівні 50% стане сильним ударом по економіці. Однак, як зазначає експерт, введення тарифів можуть відтягнути.

Що відбувається з євро? Слід додати, що євро завершило процес корекції після інавгурації Трампа у грудні 2024 року. І якщо перед інавгурацією євро дорівнювало 1,2 долара, то після валюта почала зростати до поточних 1,175 долара.

Віцепрезидент Асоціації українських банків, а також голова правління Глобус Банку Сергій Мамедова розповів, що українцям не варто хвилюватися за знецінення своїх доларових заощаджень. На його думку, наразі не найкращий момент для спроб "перебігти" з долара в євро, ніби на червоне світло.

Він пояснив, що такі кроки часто тягнуть за собою додаткові втрати. Річ у тім, що долар доведеться продавати дешевше, а євро купувати дорожче.

Різниця в курсі "з’їдає" не лише потенційний прибуток, а й веде до прямих втрат на різниці курсів,

– сказав Сергій Мамедов.

Банкір наголосив, що євро не стане надто дорогим, а долар – занадто слабким. Однак слід утриматися від імпульсивних рішень і не піддаватися паніці.

Зверніть увагу! Наразі вигідно зберігати частину своїх заощаджень у національній валюті, адже гривня зараз дає можливість не просто зберегти кошти від інфляції, а й отримати незначний пасивний прибуток.