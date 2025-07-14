Выгодно ли сейчас вкладываться в евро

Об этом рассказал Андрей Шевчишин – финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков для 24 Канала.

Читайте также Сколько стоит валюта: курс в банках и в обменниках после выходных

Причиной является то, что курс евро сильно вырос в цене. Кроме того, решения, которые будут приняты США, прямопропорционально будут влиять на Европу, в том числе и на курс евро.

По словам экономиста и исполнительного директора Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, для европейцев введение пошлин в отношении их товаров на уровне 50% станет сильным ударом по экономике. Однако, как отмечает эксперт, введение тарифов могут оттянуть.

Что происходит с евро? Следует добавить, что евро завершило процесс коррекции после инаугурации Трампа в декабре 2024 года. И если перед инаугурацией евро равнялось 1,2 доллара, то после валюта начала расти до текущих 1,175 доллара.

Вице-президент Ассоциации украинских банков, а также председатель правления Глобус Банка Сергей Мамедова рассказал, что украинцам не стоит волноваться за обесценивание своих долларовых сбережений. По его мнению, сейчас не лучший момент для попыток "перебежать" из доллара в евро, будто на красный свет.

Он объяснил, что такие шаги часто влекут за собой дополнительные потери. Дело в том, что доллар придется продавать дешевле, а евро покупать дороже.

Разница в курсе "съедает" не только потенциальную прибыль, но и ведет к прямым потерям на разнице курсов,

– сказал Сергей Мамедов.

Банкир отметил, что евро не станет слишком дорогим, а доллар – слишком слабым. Однако следует воздержаться от импульсивных решений и не поддаваться панике.

Обратите внимание! Сейчас выгодно хранить часть своих сбережений в национальной валюте, ведь гривна сейчас дает возможность не просто сохранить средства от инфляции, но и получить незначительный пассивный доход.