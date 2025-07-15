Какой курс валют в банках?

По состоянию на утро 15 июля, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,50 гривны (-2 копейки против 14 июля) и продажа по 42,05 гривны (без изменений).

Смотрите также Следует ли сейчас украинцам вкладываться в евро

Покупка евро проходит по 48,55 гривны (-5 копеек), продажа – по 49,30 гривны (+8 копеек).

Что с стоимость валют на черном рынке?

Купить доллар можно в среднем по 41,80 гривны (+3 копейки), а продать по 41,75 гривны (-1 копейка).

(+3 копейки), а продать (-1 копейка). Покупка евро по 49,05 гривны (+3 копейки), а продажа по 49,19 гривны (-1 копейка).

По сколько курс в обменниках?

Доллары покупают в среднем по: 40,80 гривны (-40 копеек), а продают по 41,87 гривны (+11 копеек), по данным finance.ua.

(-40 копеек), а продают (+11 копеек), по данным finance.ua. Евро покупают по 48,47 гривны (-28 копеек), а продают по 49,39 гривны (+14 копеек).

Какой цены может достичь евро?

Банкир Сергей Мамедов рассказал 24 Каналу, что курс евро может на этой неделе находиться в диапазоне от 46,50 гривен. Зато максимальная отметка может достичь 50 гривен.

Сергей Мамедов Вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления Глобус Банка Евро будет между 46,50 и 50 гривнами. Все возможные отклонения, если и будут, то ситуативные.

Кроме того, банкир не прогнозирует, что существенные изменения будут происходить по курсам валют, в том числе и евро, а потому рынок валют будет стабильным.