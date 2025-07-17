Який курс валют у банках?

Станом на ранок 17 липня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,55 гривні (без змін проти 16 липня) та продаж по 42,15 гривні (+5 копійок).

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Купівля євро проходить по 48,40 гривні (-10 копійок), продаж – по 49,10 гривні (-7 копійок).

Що з вартістю валют на чорному ринку?

Купити долар можна в середньому по 41,84 гривні (+7 копійок), а продати по 41,85 гривні (+4 копійки).

(+7 копійок), а продати (+4 копійки). Купівля євро по 48,75 гривні (-10 копійок), а продаж по 49 гривень (-11 копійок).

По скільки курс в обмінниках?

Станом на 16 липня, долари купують у середньому по: 41,33 гривні (+11 копійок), а продають по 41,91 гривні (+10 копійок), за даними finance.ua.

(+11 копійок), а продають (+10 копійок), за даними finance.ua. Євро купують по 48,57 гривні (-10 копійок), а продають по 49,16 гривні (-9 копійок).

Який курс прогнозують для долара?

Банкір Тарас Лєсовий розповів для 24 Каналу, долар буде триматися в діапазоні до 42 гривень, а курсові коливання починатимуться з 41,60 гривні.

Банкір додає, що курси на безготівковому ринку та на готівковому ринку будуть наближені одне до одного.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Зараз цілком природним є особливий акцент регулятора саме на доларових інтервенціях.

Очікується, що на готівковому ринку курс долара перебуватиме у межах 41,50 – 42,20 гривні за валюту.