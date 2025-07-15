Як змінився курс євро в Україні?

15 липня, офіційний курс євро складає – 48,90 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Як показують дані "Мінфіну", середній курс євро у банках також зазнав змін:

купівля – 48,68 гривні за євро;

продаж – 49,23 гривні за євро.

В обмінниках середній курс євро зараз такий:

купівля – 49,05 гривні за євро;

продаж – 49,20 гривні за євро.

Скільки євро можна купити за 5 тисяч гривень зараз?

якщо покупка валюти відбувається у банку, то за 5 тисяч гривень можна отримати орієнтовно – 101,63 євро;

в обміннику за 5 тисяч гривень можна отримати приблизно – 101,65 євро.

Який зараз курс долара в Україні?

За даними НБУ, офіційний курс долара США, станом на 15 липня сягає – 41,84 гривні. Зазнала змін валюта і в банках та обмінниках. За повідомленням видання "Мінфін", середній банківський курс долара США зараз такий:

купівля – 41,55 гривні за долар США;

продаж – 42,05 гривні за долар США.

Курс в обмінниках теж змінився:

купівля – 41,70 гривні за долар США;

продаж – 41,75 гривні за долар США.

Скільки доларів можна отримати за 5 тисяч гривень сьогодні