Що з офіційним курсом валют?

Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 41,78 гривні. Тобто ціна американської валюти впала на 4 копійки проти 11 липня. Офіційний курс євро складає 48,84 гривні, тобто ціна впала на 13 копійок, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Станом на 15 липня курс валют буде такий:

долар – 41,83 гривні;

євро – 48,89 гривні.

Який курс долара на готівковому ринку?

Станом на 14 липня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках: купівля – 41,52 гривні , продаж – по 42,05 гривні ,

, продаж – по , на чорному ринку: купівля – 41,77 гривні , продаж – по 41,76 гривні ,

, продаж – по , в обмінниках: купівля – по 41,52 гривні, продаж – по 41,87 гривні.

По скільки може бути євро у липні?

Як розповів для 24 Каналу банкір Сергій Мамедов, у липні діапазон курсу євро перебуватиме в межах 46,50 гривні до 50 гривень за валюту. Водночас він додав, що якщо коливання ціни відбуватимуться, то лише ситуативні.

Сергій Мамедов Віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління Глобус Банку Ринок валют зараз стабільний – ані долар, ані євро не демонструють серйозних сигналів до глибоких змін.

Зверніть увагу! Долар залишається резервною валютою у світі, попри суттєвий ріст євро. У американські валюті зберігаються до 80% світових резервів.