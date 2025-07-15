Как изменился курс евро в Украине?
15 июля, официальный курс евро составляет – 48,90 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
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Как показывают данные "Минфина", средний курс евро в банках также претерпел изменения:
- покупка – 48,68 гривны за евро;
- продажа – 49,23 гривны за евро.
В обменниках средний курс евро сейчас такой:
- покупка – 49,05 гривны за евро;
- продажа – 49,20 гривны за евро.
Сколько евро можно купить за 5 тысяч гривен сейчас?
- если покупка валюты происходит в банке, то за 5 тысяч гривен можно получить ориентировочно – 101,63 евро;
- в обменнике за 5 тысяч гривен можно получить примерно – 101,65 евро.
Какой сейчас курс доллара в Украине?
По данным НБУ, официальный курс доллара США, по состоянию на 15 июля достигает – 41,84 гривны. Претерпела изменений валюта и в банках и обменниках. По сообщению издания "Минфин", средний банковский курс доллара США сейчас такой:
- покупка – 41,55 гривны за доллар США;
- продажа – 42,05 гривны за доллар США.
Курс в обменниках тоже изменился:
- покупка – 41,70 гривны за доллар США;
- продажа – 41,75 гривны за доллар США.
Сколько долларов можно получить за 5 тысяч гривен сегодня
- в банке за 5 тысяч гривен можно выручить ориентировочно 118,91 доллара;
- в обменнике за ту же сумму удастся получить примерно – 119,76 доллара.