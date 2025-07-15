Как изменился курс евро в Украине?

15 июля, официальный курс евро составляет – 48,90 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Как показывают данные "Минфина", средний курс евро в банках также претерпел изменения:

покупка – 48,68 гривны за евро;

продажа – 49,23 гривны за евро.

В обменниках средний курс евро сейчас такой:

покупка – 49,05 гривны за евро;

продажа – 49,20 гривны за евро.

Сколько евро можно купить за 5 тысяч гривен сейчас?

если покупка валюты происходит в банке, то за 5 тысяч гривен можно получить ориентировочно – 101,63 евро;

в обменнике за 5 тысяч гривен можно получить примерно – 101,65 евро.

Какой сейчас курс доллара в Украине?

По данным НБУ, официальный курс доллара США, по состоянию на 15 июля достигает – 41,84 гривны. Претерпела изменений валюта и в банках и обменниках. По сообщению издания "Минфин", средний банковский курс доллара США сейчас такой:

покупка – 41,55 гривны за доллар США;

продажа – 42,05 гривны за доллар США.

Курс в обменниках тоже изменился:

покупка – 41,70 гривны за доллар США;

продажа – 41,75 гривны за доллар США.

Сколько долларов можно получить за 5 тысяч гривен сегодня