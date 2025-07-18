Як зміниться ситуація на валютному ринку?

Банкір Тарас Лєсовий у коментарі 24 Каналу зауважує, що понад 55% громадян, що воліють тримати заощадження, завбачливо запаслися доларами США.

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Цікаво! На думку Лєсового, близько 40% громадян схильні до гривневих інструментів заощадження (переважно депозитні вклади), адже наразі саме депозити у національній валюті в перерахунку на ті ж таки долари є найбільш вигідними й найголовніше – доступними.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус банку Ситуація в світі є досить динамічною, непередбачуваною, адже достеменно невідомо, як світова геополітика та економічні нововведення США відносно торгових партнерів вплинуть на вартість пари долар / євро, які настрої пануватимуть в стані потужних світових інвесторів. Хай там як, не варто очікувати від долара відчайдушного падіння з курсового "хмарочоса".

Як каже банкір, ситуація з доларом в Україні буде підпорядкована перш за все стратегії регулятора: діятиме режим "керованої гнучкості", який тривалий час забезпечує певну курсову стабільність, а також незначну динаміку різноспрямованих змін. Зараз є ознаки, що курсові показники на міжбанку та готівковому ринку будуть майже тотожними.

Наприкінці липня курс долара залишатиметься в межах травнево-червневих трендів і навряд чи перетне позначку в 42 гривні,

– прогнозує банкір.

Як зміниться курс долара після 20 липня?

З 21 по 27 липня середні курсові відхилення сягнуть 1 – 1,5% від стартового курсу тижня. Ситуація, за прогнозом банкіра, змінюватиметься так: