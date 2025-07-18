Как изменится ситуация на валютном рынке?

Банкир Тарас Лесовой в комментарии 24 Каналу отмечает, что более 55% граждан, предпочитающих держать сбережения, предусмотрительно запаслись долларами США.

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Интересно! По мнению Лесового, около 40% граждан склонны к гривневым инструментам сбережения (преимущественно депозитные вклады), ведь сейчас именно депозиты в национальной валюте в пересчете на те же доллары являются наиболее выгодными и самое главное – доступными.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус банка Ситуация в мире является достаточно динамичной, непредсказуемой, ведь точно неизвестно, как мировая геополитика и экономические нововведения США относительно торговых партнеров повлияют на стоимость пары доллар / евро, какие настроения будут царить в стане мощных мировых инвесторов. Как бы там ни было, не стоит ожидать от доллара отчаянного падения с курсового "небоскреба".

Как говорит банкир, ситуация с долларом в Украине будет подчинена прежде всего стратегии регулятора: будет действовать режим "управляемой гибкости", который длительное время обеспечивает определенную курсовую стабильность, а также незначительную динамику разнонаправленных изменений. Сейчас есть признаки, что курсовые показатели на межбанке и наличном рынке будут почти тождественными.

В конце июля курс доллара будет оставаться в пределах майско-июньских трендов и вряд ли пересечет отметку в 42 гривны,

– прогнозирует банкир.

Как изменится курс доллара после 20 июля?

С 21 по 27 июля средние курсовые отклонения достигнут 1 – 1,5% от стартового курса недели. Ситуация, по прогнозу банкира, будет меняться так: