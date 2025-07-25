Как изменился официальный курс злотого?
25 июля, официальный курс злотого достиг – 11,54 гривны (+3 копейки, по сравнению с 24 июля), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
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Что происходит с курсом злотого в банках и обменниках?
Средний курс злотого в банках, как сообщает "Минфин", изменился так:
- покупка – 11,10 гривны за злотый (без изменений, если сравнивать с 24 июля);
- продажа – 11,65 гривны за злотый (без изменений).
Несколько изменилась ситуация и в обменниках:
- покупка – 11,42 гривны за злотый (+2 копейки);
- продажа – 11,55 гривны за злотый (+3 копейки).
Сколько надо, чтобы купить 100 злотых?
- для приобретения 100 злотых в банке, необходимо иметь ориентировочно – 1 165 гривен;
- чтобы купить 100 злотых в обменнике нужно уже ориентировочно – 1 155 гривен.
Сколько можно получить, если обменять 100 злотых?
- при обмене 100 злотых в банке можно получить примерно – 1 110 гривен;
- если обменивать 100 злотых в обменнике, можно получить где-то – 1 142 гривен.