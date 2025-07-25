Чего ждать от рынка?

Как рассказал для 24 Канала банкир Тарас Лесовой, сейчас наблюдается медленный рост спроса на доллары, а это требует от регулятора большей активности для его погашения.

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Напоминаем! Для этого у НБУ есть достаточно ресурсов, ведь валютные резервы Украины по итогам июня достигли рекордной отметки, превысив показатель в 45 миллиардов долларов.

В то же время на рынке также действует режим управляемой гибкости, который устанавливает идеологию валютного рынка на время военных обстоятельств: это сглаживание любых резких изменений.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Согласно этому, все текущие изменения к мере являются минимальными и прогнозируемыми. Также это касается и текущих (ежедневных) валютных изменений, разницы между курсами межбанка и наличного рынка.

По сколько будет доллар и евро?

Прогнозируется, что официальный курс доллара в начале августа может быть в пределах 41,80 – 42,10 гривны за валюту.

То есть с начала года курс максимально может вырасти на 0,4%. Думаю, что такие показатели являются достаточно красноречивыми и свидетельствуют об эффективности внедряемой стратегии нацбанка,

– говорит Лесовой.

В то же время относительно курса евро, то его формирование будет происходить на фоне мировых котировок пары доллар/евро, а также соотношение курсов гривна/доллар.

Однако, как это наблюдалось в течение июня – июля, курс евро может быть достаточно изменчивым и отчасти непредсказуемым. Есть немало мировых факторов, которые ситуативно влияют на соотношение доллара к евро:

Таможенные пути Дональда Трампа, Отношения США и ЕС, Противостояние США со странами БРИКС, Беспокойство на Ближнем Востоке, Цены на энергоносители и тому подобное.

Обратите внимание! Колебания курса евро значительно шире доллара, и на пересечении месяцев предполагается, что основные курсовые колебания будут в пределах 48,50 – 49,70 грн за евро.

Какие общие характеристики рынка буду на следующей неделе?