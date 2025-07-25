Чего ждать от рынка?
Как рассказал для 24 Канала банкир Тарас Лесовой, сейчас наблюдается медленный рост спроса на доллары, а это требует от регулятора большей активности для его погашения.
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Напоминаем! Для этого у НБУ есть достаточно ресурсов, ведь валютные резервы Украины по итогам июня достигли рекордной отметки, превысив показатель в 45 миллиардов долларов.
В то же время на рынке также действует режим управляемой гибкости, который устанавливает идеологию валютного рынка на время военных обстоятельств: это сглаживание любых резких изменений.
Согласно этому, все текущие изменения к мере являются минимальными и прогнозируемыми. Также это касается и текущих (ежедневных) валютных изменений, разницы между курсами межбанка и наличного рынка.
По сколько будет доллар и евро?
Прогнозируется, что официальный курс доллара в начале августа может быть в пределах 41,80 – 42,10 гривны за валюту.
То есть с начала года курс максимально может вырасти на 0,4%. Думаю, что такие показатели являются достаточно красноречивыми и свидетельствуют об эффективности внедряемой стратегии нацбанка,
– говорит Лесовой.
В то же время относительно курса евро, то его формирование будет происходить на фоне мировых котировок пары доллар/евро, а также соотношение курсов гривна/доллар.
Однако, как это наблюдалось в течение июня – июля, курс евро может быть достаточно изменчивым и отчасти непредсказуемым. Есть немало мировых факторов, которые ситуативно влияют на соотношение доллара к евро:
- Таможенные пути Дональда Трампа,
- Отношения США и ЕС,
- Противостояние США со странами БРИКС,
- Беспокойство на Ближнем Востоке,
- Цены на энергоносители и тому подобное.
Обратите внимание! Колебания курса евро значительно шире доллара, и на пересечении месяцев предполагается, что основные курсовые колебания будут в пределах 48,50 – 49,70 грн за евро.
Какие общие характеристики рынка буду на следующей неделе?
- Коридоры валютных колебаний: 41,60 – 42 гривны за доллар и 48,50 – 49,50 гривны за евро (на межбанке) и 41,60 – 42,20 гривны за доллар и 48 – 49,50 гривны за евро (на наличном рынке).
- Текущие (ежедневные) курсовые колебания: межбанк – до 0,05 – 0,15 гривны, комбанки – до 0,10 – 0,20 гривны, обменные пункты – до 0,30 гривны.
- Разница между курсами покупки и продажи: межбанк – до 0,15 гривны за доллар, до 0,20 гривны за евро, коммерческие банки – до 0,50 – 0,60 гривны на доллар, до 0,80 – 1 грн на евро, обменные пункты – до 0,60 – 1 грн на доллар, до 1 – 1,30 гривны на евро.
- Разница курсов покупки: комбанки – 0,20 – 0,30 гривны за доллар, 0,30 – 0,50 гривны за евро, обменные пункты – 0,30 – 0,50 гривны за доллар, 0,50 – 0,70 за евро.
- Разница курсов продажи: комбанки – 0,10 – 0,20 гривны за доллар, 0,20 – 0,30 гривны за евро, обменные пункты – 0,30 – 0,50 гривны за доллар, до 0,50 гривны за евро.
- Средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка – 0,10 – 0,15 гривны.
- Средние курсовые отклонения в течение недели: до 1 – 1,5% от стартового курса недели.