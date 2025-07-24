Какой курс валют в банках?

По состоянию на утро 24 июля, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,50 гривны (без изменений по сравнению с 23 июля) и продажа по 42 гривны (без изменений).

Смотрите также Проверки бизнеса под запретом: как мораторий дает фору "серым" схемам

Покупка евро проходит по 48,70 гривны (+20 копеек), продажа – по 49,35 гривны (+13 копеек).

Что со стоимостью валют на черном рынке?

Купить доллар можно в среднем по 41,80 гривны (без изменений), а продать по 41,80 гривны (+2 копейки).

(без изменений), а продать (+2 копейки). Покупка евро по 49,10 гривны (+20 копеек), а продажа по 49,30 гривны (+15 копеек).

По сколько курс в обменниках?

Доллары покупают в среднем по: 41,55 гривны (+21 копейка), а продают по 41,89 гривны (+3 копейки), по данным finance.ua.

(+21 копейка), а продают (+3 копейки), по данным finance.ua. Евро покупают по 49 гривен (+25 копеек), а продают по 49,40 гривны (+16 копеек).

Какой курс прогнозируют на этой неделе?

Как рассказал 24 Каналу банкир Тарас Лесовой, ситуация на валютном рынке при пересечении июля и августа существенно не изменится.

С одной стороны, констатируем, что медленно спрос на доллары растет, что требует от регулятора большей активности для его погашения. А с другой, на рынке действует режим управляемой гибкости, который устанавливает идеологию валютного рынка на время военных обстоятельств.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка По нашей оценке август начнется с официального курса в пределах 41,8 – 42 42,1 гривны за доллар. А его формирование происходит на фоне мировых котировок пары доллар/евро, а также соотношение курсов гривна/доллар.

Обратите внимание! С 28 июля по 3 августа ожидается, что доллар на наличном рынке будет на уровне 41,6 – 42,2 гривны, а курс евро – на уровне 48 – 49,5 гривны.