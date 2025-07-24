Який курс валют у банках?

Станом на ранок 24 липня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,50 гривні (без змін проти 23 липня) та продаж по 42 гривні (без змін).

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Купівля євро проходить по 48,70 гривні (+20 копійок), продаж – по 49,35 гривні (+13 копійок).

Що з вартістю валют на чорному ринку?

Купити долар можна в середньому по 41,80 гривні (без змін), а продати по 41,80 гривні (+2 копійки).

(без змін), а продати (+2 копійки). Купівля євро по 49,10 гривні (+20 копійок), а продаж по 49,30 гривні (+15 копійок).

По скільки курс в обмінниках?

Долари купують у середньому по: 41,55 гривні (+21 копійка), а продають по 41,89 гривні (+3 копійки), за даними finance.ua.

(+21 копійка), а продають (+3 копійки), за даними finance.ua. Євро купують по 49 гривень (+25 копійок), а продають по 49,40 гривні (+16 копійок).

Який курс прогнозують цього тижня?

Як розповів 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, ситуація на валютному ринку при перетині липня та серпня суттєво не зміниться.

З одного боку, констатуємо, що повільно попит на долари зростає, що вимагає від регулятора більшої активності для його погамування. А з іншого, на ринку діє режим керованої гнучкості, який встановлює ідеологію валютного ринку на час воєнних обставин.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку За нашою оцінкою серпень почнеться з офіційного курсу у межах 41,8 – 42,1 гривні за долар. А його формування відбувається на фоні світових котирувань пари долар/євро, а також співвідношення курсів гривня/долар.

Зверніть увагу! З 28 липня по 3 серпня очікується, що долар на готівковому ринку буде на рівні 41,6 – 42,2 гривні, а курс євро – на рівні 48 – 49,5 гривні.