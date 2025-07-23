Чому мораторій на перевірки не корисний для бізнесу?

Коли державні перевірки припиняють на якийсь час, "сірий бізнес" використовує цей період, щоб виробити схеми для свого збагачення і дотиснути конкурентів, які працюють чесно, розповів 24 Каналу економіст Олег Гетман.

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Тому, на його думку, податкова служба, Бюро економічної безпеки, правоохоронні органи мають продовжувати перевірки.

Вони мають бути зосередженими у першу чергу на тих, у кого виявляють найбільші ризики,

– наголошує Гетман.

Наприклад, у певному секторі працюють 100 компаній, і 20 з ним платять "мінімалку" працівникам, а інші – по 30 00-40 000 гривень.

Державні органи у таких випадках мають прийти з перевірками до тих бізнесменів, які, очевидно, намагаються обійти законодавчі вимоги.

Олег Гетман Координатор експертних груп Економічної експертної платформи, асоційований експерт CASE Україна У цьому процесі важливо чітко зафіксувати законодавчо критерії, згідно з якими перевірки мають бути спрямовані на тих, хто має надзвичайно низькі податкові показники по ПДВ, по податку на прибуток, по зарплатах та низку інших.

Інший економіст, Іван Ус, додає, що попередні спроби застосувати мораторій все одно призводили до того, що держава згодом поверталася до прискіпливої перевірки бізнесу.

Річ у тім, що мораторії – це можливість для підприємців не піклуватися про перевірки з боку держави та йти на певні махінації, порушуючи законодавство,

– зазначає Ус.

До того, на його думку, міжнародні партнери можуть наполягати на необхідності перевірок бізнесу.

Тому Україні слід очікувати певних "дзвіночків" від тих, хто дає гроші й хоче знати, на що вони витрачаються, говорить економіст.