Почему мораторий на проверки не полезен для бизнеса?

Когда государственные проверки прекращают на какое-то время, "серый бизнес" использует этот период, чтобы выработать схемы для своего обогащения и дожать конкурентов, которые работают честно, рассказал 24 Каналу экономист Олег Гетман.

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Поэтому, по его мнению, налоговая служба, Бюро экономической безопасности, правоохранительные органы должны продолжать проверки.

Они должны быть сосредоточены в первую очередь на тех, у кого обнаруживают наибольшие риски,

– отмечает Гетман.

Например, в определенном секторе работают 100 компаний, и 20 из них платят "минималку" работникам, а другие – по 30 00-40 000 гривен.

Государственные органы в таких случаях должны прийти с проверками к тем бизнесменам, которые, очевидно, пытаются обойти законодательные требования.

Олег Гетман Координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы, ассоциированный эксперт CASE Украина В этом процессе важно четко зафиксировать законодательно критерии, согласно которым проверки должны быть направлены на тех, кто имеет чрезвычайно низкие налоговые показатели по НДС, по налогу на прибыль, по зарплатам и ряд других.

Другой экономист, Иван Ус, добавляет, что предыдущие попытки применить мораторий все равно приводили к тому, что государство впоследствии возвращалось к тщательной проверке бизнеса.

Дело в том, что моратории – это возможность для предпринимателей не заботиться о проверках со стороны государства и идти на определенные махинации, нарушая законодательство,

– отмечает Ус.

К тому, по его мнению, международные партнеры могут настаивать на необходимости проверок бизнеса.

Поэтому Украине следует ожидать определенных "звоночков" от тех, кто дает деньги и хочет знать, на что они тратятся, говорит экономист.