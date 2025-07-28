Что происходит с официальным курсом злотого 28 июля?

Официальный курс злотого 28 июля достиг – 11,51 гривны (-3 копейки, по сравнению с 25 июля), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Как изменился курс злотого в банках и обменниках?

По данным издания "Минфин", средний курс злотого в банках:

покупка – 11,10 гривны за злотый (без изменений, если сравнивать с 25 июля);

продажа – 11,68 гривны за злотый (+3 копейки).

В обменниках ситуация также несколько изменилась:

покупка – 11,42 гривны за злотый (без изменений);

продажа – 11,54 гривны за злотый (-1 копейка).

Сколько надо гривен сейчас, чтобы купить 100 злотых

если приобретение происходит в банке, необходимо иметь ориентировочно – 1 168 гривен;

для покупки 100 злотых в обменнике необходимо уже примерно – 1 154 гривен.

Сколько можно получить за 100 злотых сейчас