Что происходит с официальным курсом злотого 28 июля?
Официальный курс злотого 28 июля достиг – 11,51 гривны (-3 копейки, по сравнению с 25 июля), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
Читайте также США и ЕС достигли торгового соглашения: Трамп раскрыл детали
Как изменился курс злотого в банках и обменниках?
По данным издания "Минфин", средний курс злотого в банках:
- покупка – 11,10 гривны за злотый (без изменений, если сравнивать с 25 июля);
- продажа – 11,68 гривны за злотый (+3 копейки).
В обменниках ситуация также несколько изменилась:
- покупка – 11,42 гривны за злотый (без изменений);
- продажа – 11,54 гривны за злотый (-1 копейка).
Сколько надо гривен сейчас, чтобы купить 100 злотых
- если приобретение происходит в банке, необходимо иметь ориентировочно – 1 168 гривен;
- для покупки 100 злотых в обменнике необходимо уже примерно – 1 154 гривен.
Сколько можно получить за 100 злотых сейчас
- при обмене 100 злотых в банке, можно получить в среднем – 1 110 гривен;
- если обменивать 100 злотых в обменнике, есть возможность выручить примерно – 1 142 гривен.