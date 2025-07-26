Какой курс доллара будет в начале августа?
Банкир Тарас Лесовой для 24 Канала рассказал, что сейчас спрос на доллар растет, однако НБУ имеет ресурсы для его "утоления".
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Кроме того, действует режим управляемой гибкости, что сглаживает любые изменения по курсу валют. Именно поэтому колебания будут минимальными и прогнозируемыми.
По нашей оценке август начнется с официального курса в пределах 41,80 – 42,42 10 гривны за доллар. То есть с начала года курс максимально может вырасти на 0,4%.
- Всего с 28 июля по 3 августа на межбанке ожидается, что курс доллара будет на уровне 41,60 – 42 гривны, а курс евро – на уровне 48,50 – 49,50 гривны.
- А на наличном рынке курс доллара будет в диапазоне от 41,60 гривны до 42,20 гривны, зато евро будет в диапазоне от 48 гривен до 49,50 гривны.