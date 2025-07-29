Як змінився офіційний курс злотого у липні 2025?
Станом на 29 липня, офіційний курс злотого склав – 11,43 гривні (-8 копійок, порівняно з 28 липня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
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Який курс злотого у банках та обмінниках?
Як показують дані видання "Мінфін", середній курс злотого у банках:
- купівля – 11,05 гривень за злотий (-5 копійок, якщо порівнювати з 28 липня);
- продаж – 11,63 гривні за злотий (-5 копійок).
Відчутно зниження курсу і в обмінниках:
- купівля – 11,38 гривні за злотий (-4 копійок);
- продаж – 11,50 гривні за злотий (-4 копійок).
За скільки сьогодні можна купити 100 злотих?
- для придбання 100 злотих у банку сьогодні необхідно орієнтовно – 1 163 гривень;
- а от покупка 100 злотих в обміннику обійдеться у приблизно – 1 150 гривень.
Скільки можна отримати за 100 злотих в кінці липня?
- при обміні 100 злотих у банку, можна отримати орієнтовно – 1 105 гривень;
- якщо обмінювати 100 злотих в обміннику, є можливість виручити в середньому – 1 138 гривень.