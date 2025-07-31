Хто може отримати компенсацію за продукти?

Компенсацію вартості продуктів харчування надають громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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З 1 липня 2025 року обов’язок виплачувати цю компенсацію поклали на органи Пенсійного фонду. Пільга надається 1 та 2 категоріям постраждалих, серед яких:

Особи, яким встановлено статус учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

Учасники ліквідації ядерних аварій;

Потерпілі від Чорнобильської катастрофи;

Потерпілі від радіаційного опромінення.

Як отримати компенсацію?

Для призначення та виплати компенсації подається заява, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду та копія посвідчення чорнобильця. Звернутися з цими документами можна:

до сервісного центру Пенсійного фонду;

поштою або в електронному вигляді через портал Дія;

через уповноважених осіб місцевої влади або ЦНАП.

Проте є випадки, коли компенсувати вартість продуктів не зможуть:

подання документів не в повному обсязі;

зміна місця реєстрації;

втрата статусу чорнобильця.

Зауважте! Грошова компенсація призначається не пізніше 10 днів після надходження заяви зі всіма необхідними документами.