Хто може отримати компенсацію за продукти?
Компенсацію вартості продуктів харчування надають громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.
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З 1 липня 2025 року обов’язок виплачувати цю компенсацію поклали на органи Пенсійного фонду. Пільга надається 1 та 2 категоріям постраждалих, серед яких:
Особи, яким встановлено статус учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;
- Учасники ліквідації ядерних аварій;
- Потерпілі від Чорнобильської катастрофи;
- Потерпілі від радіаційного опромінення.
Як отримати компенсацію?
Для призначення та виплати компенсації подається заява, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду та копія посвідчення чорнобильця. Звернутися з цими документами можна:
- до сервісного центру Пенсійного фонду;
- поштою або в електронному вигляді через портал Дія;
- через уповноважених осіб місцевої влади або ЦНАП.
Проте є випадки, коли компенсувати вартість продуктів не зможуть:
- подання документів не в повному обсязі;
- зміна місця реєстрації;
- втрата статусу чорнобильця.
Зауважте! Грошова компенсація призначається не пізніше 10 днів після надходження заяви зі всіма необхідними документами.