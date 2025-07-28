Хто може отримати компенсацію за харчі?

З 1 липня 2025 року на органи Пенсійного фонду України покладені функції з призначення компенсації вартості харчових продуктів громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, повідомляє 24 Канал із посиланням на Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області.

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Зверніть увагу! Компенсація надається особам, яким встановлено статус учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, учасника ліквідації ядерних аварій, віднесених до категорії 1 або 2; потерпілого від Чорнобильської катастрофи, віднесеного до категорій 1 або 2; потерпілого від радіаційного опромінення, віднесеного до категорій 1 або 2.

Для призначення та виплати компенсації подається:

заява;

копія посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, учасника ліквідації ядерних аварій, потерпілого від Чорнобильської катастрофи, потерпілого від радіаційного опромінення, віднесених до категорії 1 або 2;

копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або серія та номер паспорта з відміткою про відмову від прийняття такого номера.

Куди та як звертатись за грошовою допомогою?

Способи звернення:

до сервісного центру Пенсійного фонду України;

поштою або в електронному вигляді – через портал Дія;

через уповноважених осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади або ЦНАП.

Важливо! Грошова компенсація призначається не пізніше 10 днів після надходження заяви зі всіма необхідними документами.

Грошова компенсація не надається у разі: