Як змінилися ціни на плодоовочевому ринку за тиждень?

В Україні подорожчали буряк (з 8 – 12 до 10 – 20 гривень за кілограм) і морква (з 13 – 20 до 15 – 20 гривень за кілограм), повідомляє 24 Канал із посиланням на EastFruit. На тлі зростання продажів почали знижуватись ціни на білокачанну капусту (з 8 – 12 до 10 – 20 гривень за кілограм).

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Ціни на томат зросли (з 25 – 50 до 35 – 70 гривень за кілограм), а огірок (з 28 – 50 до 15 – 50 гривень за кілограм) і солодкий перець (з 60 – 125 до 50 – 120 гривень за кілограм) продавалися дешевше, ніж тижнем раніше. Броколі (з 30 – 40 до 55 – 65 гривень за кілограм) і пекінська капуста (з 23 – 27 до 25 – 38 гривень за кілограм) подорожчали, а вартість цвітної капусти знизилася (з 45 – 60 до 45 – 55 гривень за кілограм).

Також продавці продовжують знижувати ціни на баклажан (з 40 – 50 до 30 – 40 гривень за кілограм) і цукрову кукурудзу (з 20 – 25 до 16 – 23 гривні за кілограм). Попри зростання пропозиції, подорожчав часник (з 60 – 120 до 60 – 130 гривень за кілограм).

Як змінилися ціни на фрукти?

Ціни на ягоди та фрукти переважно знижувалися. Триває цінове піке на ринку лохини (зі 190 – 280 до 150 – 230 гривень за кілограм). Знов подешевшала малина (з 150 – 185 до 130 – 180 гривень за кілограм). Дешевше, ніж тижнем раніше, продавалася чорна (з 60 – 120 до 60 – 130 гривень за кілограм) і червона смородина (зі 130 – 200 до 130 – 190 гривень за кілограм).

Знизилися навіть зростаючі три тижні поспіль ціни на суницю садову (зі 160 – 260 до 120 – 220 гривень за кілограм). Різке збільшення пропозиції баштанних на ринку призвело до подальшого зниження цін на кавун (з 15 – 20 до 10 – 17 гривень за кілограм) і диню (з 25 – 40 до 25 – 35 гривень за кілограм).

Зверніть увагу! Продовжила дешевшати груша (з 70 – 85 до 37 – 70 гривень за кілограм). Знизились ціни на вишню (зі 120 – 165 до 100 – 155 гривень за кілограм). Розширився діапазон цін на абрикоси (зі 110 – 150 до 100 – 165 гривень за кілограм) і персики (зі 70 – 120 до 60 – 150 гривень за кілограм). І лише черешня продовжує зростати в ціні (зі 180 – 220 до 180 – 260 гривень за кілограм).