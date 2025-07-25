Чому лохина почала дешевшати швидкими темпами?

Вже шостий тиждень поспіль на українському ринку спостерігається зниження гуртових цін на лохину з місцевих господарств, повідомляє 24 Канал із посиланням на EastFruit.

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Аналітики зазначають, що сьогодні українські виробники пропонують цю ягоду до продажу по 165 – 240 гривень за кілограм (3,95 – 5,75 долара за кілограм), що в середньому на 15% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня. Такий широкий ціновий діапазон у даному сегменті учасники ринку пояснювали різними якісними показниками та обсягами пропонованих партій ягід.

Зверніть увагу! Українські виробники лохини зазначають, що зниження цін у даному сегменті підтримує відразу низку факторів. Так, пропозиція на ринку лохини на даний момент досить об'ємна, оскільки вже практично всі виробники приступили до збору цієї ягоди.

Також садівники скидають ціну через вельми стриманий попит як усередині країни, так і з боку компаній-експортерів, оскільки зараз більшість українських виробників фактично не в змозі надати гуртові партії продукції експортної якості. Також, за словами аграріїв, роздрібні мережі скоротили обсяги закупівлі лохини до мінімуму, посилаючись на вкрай невисоку зацікавленість кінцевих споживачів.

Важливо! Аналітики зазначають, що попри чергове здешевшання, сьогодні лохина в Україні коштує в середньому на 50% дорожче, ніж роком раніше. Однак фермери України практично не сумніваються у тому, що ягода дешевшатиме як мінімум до початку серпня, а інтенсивність цінового спаду безпосередньо залежатиме від активності покупців та збільшення пропозиції даної продукції на ринку.