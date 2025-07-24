Чому ціни на кавуни так різко впали?

Ціни на кавун в Україні продовжують стрімко знижуватися, повідомляє 24 Канал із посиланням на EastFruit. На думку аналітиків проєкту, негативну цінову динаміку у цьому сегменті виробники пояснюють різким збільшенням пропозиції баштанних на ринку.

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В результаті спекотної і сонячної погоди темпи дозрівання цієї культури в полях суттєво прискорилися. При цьому посуха, що спостерігається у південних областях, негативно позначається на якості кавунів, що посилює темпи зниження цін у даному сегменті.

На цю мить ціни на кавуни з місцевих господарств уже опустилися до 5 – 14 гривень за кілограм (12 – 34 центи за кілограм) залежно від якості та обсягів запропонованих партій, що в середньому на 36% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Важливо! Експерти відзначають, що реалізовувати кавуни за нижчими цінами українські виробники змушені навіть за умов скорочення виробництва цієї культури країни.

Як раніше повідомляли аналітики проєкту, основні регіони вирощування даних баштанних, зокрема Херсонська область, наразі перебувають під тимчасовою окупацією. Крім того, цього сезону через несприятливі погодні умови багато виробників також втратили частину врожаю даних баштанних.

Зверніть увагу! Також аналітики зазначають, що на сьогодні відпускні ціни на кавун в Україні вже в середньому на 28% нижчі, ніж наприкінці липня 2024 року.