Почему цены на арбузы так резко упали?

Цены на арбуз в Украине продолжают стремительно снижаться, сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit. По мнению аналитиков проекта, негативную ценовую динамику в этом сегменте производители объясняют резким увеличением предложения бахчевых на рынке.

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В результате жаркой и солнечной погоды темпы созревания этой культуры в полях существенно ускорились. При этом засуха, что наблюдается в южных областях, негативно сказывается на качестве арбузов, что усиливает темпы снижения цен в данном сегменте.

На данный момент цены на арбузы из местных хозяйств уже опустились до 5 – 14 гривен за килограмм (12 – 34 цента за килограмм) в зависимости от качества и объемов предлагаемых партий, что в среднем на 36% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

Важно! Эксперты отмечают, что реализовывать арбузы по более низким ценам украинские производители вынуждены даже в условиях сокращения производства этой культуры страны.

Как ранее сообщали аналитики проекта, основные регионы выращивания данных бахчевых, в частности Херсонская область, сейчас находятся под временной оккупацией. Кроме того, этого сезона из-за неблагоприятных погодных условий многие производители также потеряли часть урожая данных бахчевых.

Обратите внимание! Также аналитики отмечают, что на сегодня отпускные цены на арбуз в Украине уже в среднем на 28% ниже, чем в конце июля 2024 года.