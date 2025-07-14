Херсонские фермеры активно собирают урожай

На Херсонщине аграрии собрали первые 500 тонн арбузов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Херсонскую ОГА. Кроме этого, уже намолочено более 46 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур, почти 5 тысяч тонн рапса, а также собрано около 2 тысяч тонн овощей.

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Сейчас в области активно продолжается сбор урожая: уже намолочено более 46 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур, почти 5 тысяч тонн рапса, а также собрано около 2 тысяч тонн овощей и первые 500 тонн арбузов,

– сообщают в ОВА.

Также там отметили, что под урожай 2025 года аграрии Херсонщины засеяли почти 220 тысяч гектаров земель. Впрочем, из-за заморозков и засухи весной были потеряны или повреждены посевы на более 50 тысячах гектаров. Предварительно, убытки аграриев превышают 1 миллиард гривен.

Обратите внимание! Первый заместитель начальника Херсонской ОГА Дмитрий Бутрий рассказал, что уже 300 хозяйств обратились для фиксации убытков. Созданы комиссии для оценки ситуации. Также, по его словам, ОВА обратилось к Минагрополитики и международным партнерам о необходимости принятия безотлагательных мер по поддержке наших фермеров.