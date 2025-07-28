Как изменились цены на плодоовощном рынке за неделю?

В Украине подорожали свекла (с 8 – 12 до 10 – 20 гривен за килограмм) и морковь (с 13 – 20 до 15 – 20 гривен за килограмм), сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit. На фоне роста продаж начали снижаться цены на белокочанную капусту (с 8 – 12 до 10 – 20 гривен за килограмм).

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Цены на томат выросли (с 25 – 50 до 35 – 70 гривен за килограмм), а огурец (с 28 – 50 до 15 – 50 гривен за килограмм) и сладкий перец (с 60 – 125 до 50 – 120 гривен за килограмм) продавались дешевле, чем неделей ранее. Брокколи (с 30 – 40 до 55 – 65 гривен за килограмм) и пекинская капуста (с 23 – 27 до 25 – 38 гривен за килограмм) подорожали, а стоимость цветной капусты снизилась (с 45 – 60 до 45 – 55 гривен за килограмм).

Также продавцы продолжают снижать цены на баклажан (с 40 – 50 до 30 – 40 гривен за килограмм) и сахарную кукурузу (с 20 – 25 до 16 – 23 гривны за килограмм). Несмотря на рост предложения, подорожал чеснок (с 60 – 120 до 60 – 130 гривен за килограмм).

Как изменились цены на фрукты?

Цены на ягоды и фрукты преимущественно снижались. Продолжается ценовое пике на рынке голубики (с 190 – 280 до 150 – 230 гривен за килограмм). Снова подешевела малина (с 150 – 185 до 130 – 180 гривен за килограмм). Дешевле, чем неделей ранее, продавалась черная (с 60 – 120 до 60 – 130 гривен за килограмм) и красная смородина (с 130 – 200 до 130 – 190 гривен за килограмм).

Снизились даже растущие три недели подряд цены на землянику садовую (с 160 – 260 до 120 – 220 гривен за килограмм). Резкое увеличение предложения бахчевых на рынке привело к дальнейшему снижению цен на арбуз (с 15 – 20 до 10 – 17 гривен за килограмм) и дыню (с 25 – 40 до 25 – 35 гривен за килограмм).

Обратите внимание! Продолжила дешеветь груша (с 70 – 85 до 37 – 70 гривен за килограмм). Снизились цены на вишню (с 120 – 165 до 100 – 155 гривен за килограмм). Расширился диапазон цен на абрикос (с 110 – 150 до 100 – 165 гривен за килограмм) и персик (с 70 – 120 до 60 – 150 гривен за килограмм). И только черешня продолжает расти в цене (с 180 – 220 до 180 – 260 гривен за килограмм).