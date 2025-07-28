Кто может получить компенсацию за продукты?

С 1 июля 2025 года на органы Пенсионного фонда Украины возложены функции по назначению компенсации стоимости пищевых продуктов гражданам, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области.

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Обратите внимание! Компенсация предоставляется лицам, которым установлен статус участника ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, участника ликвидации ядерных аварий, отнесенных к категории 1 или 2; пострадавшего от Чернобыльской катастрофы, отнесенного к категориям 1 или 2; пострадавшего от радиационного облучения, отнесенного к категориям 1 или 2.

Для назначения и выплаты компенсации подается:

заявление;

копия удостоверения участника ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, участника ликвидации ядерных аварий, пострадавшего от Чернобыльской катастрофы, пострадавшего от радиационного облучения, отнесенного к категории 1 или 2;

копия справки о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика или серия и номер паспорта с отметкой об отказе от принятия такого номера.

Куда и как обращаться за денежной помощью?

Способы обращения:

в сервисный центр Пенсионного фонда Украины;

по почте или в электронном виде – через портал Дія;

через уполномоченных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующей территориальной общины или ЦНАП.

Важно! Денежная компенсация назначается не позднее 10 дней после поступления заявления со всеми необходимыми документами.

Денежная компенсация не предоставляется в случае: