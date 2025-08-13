Какой курс валют в банках?

По состоянию на утро 13 августа, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,20 гривны (без изменений по сравнению с 12 августа) и продажа по 41,70 гривны (без изменений).

Покупка евро проходит по 48 гривен (+10 копеек), продажа – по 48,70 гривны (+5 копеек).

Что со стоимостью валют на черном рынке?

Купить доллар можно в среднем по 41,54 гривны (+4 копейки), а продать по 41,55 гривны (+5 копеек).

По сколько курс в обменниках?

Доллары покупают в среднем по: 40,86 гривны (-18 копеек), а продают по 41,68 гривны (+7 копеек), по данным finance.ua.

Что с курсом в августе?

Банкир Анна Золотько рассказала для 24 Канала, что в конце первой недели августа официальный курс доллара был на уровне 41,46 гривны, что не существенно изменился. Зато в кассах банков укрепление гривны также фиксировалось на прошлой неделе.

Анна Золотько Директор Департамента казначейских операций Unex Bank Ежедневно средние продажи доллара снижались – в понедельник средние курсы колебались в пределах 41,37 – 41,93 гривны за доллар, а в пятницу уже на уровне 41,14 – 41,66 гривны за доллар.

По словам Золотько, это свидетельствует о том, что спрос и предложение стали более уравновешенными на наличном рынке. Поэтому, это происходит за счет активизации форвардных инструментов и системного присутствия регулятора на рынке.