Что происходило с курсом доллара?

Банкир Анна Золотько в комментарии 24 Каналу отметила, что это указывает на постепенное урегулирование ситуации на денежном рынке.

Официальный курс в первую неделю августа был таким:

4 августа – 41,76 гривны за доллар;

5 августа – 41,79 гривны за доллар;

6 августа – 41,57 гривны за доллар;

7 августа – 41,61 гривны за доллар;

8 августа – 41,46 гривны за доллар.

Анна Золотько Директор Департамента казначейских операций Unex Bank В кассах банков также фиксировались устойчивые признаки укрепления гривны: ежедневно средние продажи доллара снижались – в понедельник средние курсы колебались в пределах 41,37 – 41,93 гривны за доллар, а в пятницу уже на уровне 41,14 – 41,66 гривны за доллар.

Как говорит банкир, такая динамика указывает на то, что спрос и предложение на наличном рынке стали более уравновешенными, а спекулятивное давление постепенно уменьшается. Частично это происходит за счет активизации форвардных инструментов и системного присутствия регулятора на рынке.

На межбанковском рынке неделя прошла также под знаком постепенного укрепления гривны: ежедневные снижения котировок составляли около 8 – 15 копеек. Рынок оставался в довольно узких пределах, без резких скачков,

– говорит банкир.

Обратите внимание! По словам Золотько, при отсутствии неожиданных внешних шоков, ожидается дальнейшая умеренная консолидация и сохранение укрепленного тренда.