Какой курс валют в банках?

По состоянию на утро 11 августа, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,22 гривны (-5 копеек против 8 августа) и продажа по 41,72 гривны (-3 копеек).

Смотрите также Курс евро в августе: почему цену валюты труднее прогнозировать

Покупка евро проходит по 48 гривен (-7 копеек), продажа – по 48,70 гривны (+3 копейки).

Что со стоимостью валют на черном рынке?

Купить доллар можно в среднем по 41,58 гривны (+11 копеек), а продать по 41,55 гривны (+8 копеек).

(+11 копеек), а продать по (+8 копеек). Покупка евро по 48,37 гривны (+14 копеек), а продажа по 48,55 гривны (+22 копейки).

По сколько курс в обменниках?

По состоянию на 10 августа, доллары покупают в среднем по: 40,80 гривны (-1 копейка), а продают по 41,58 гривны (-5 копеек), по данным finance.ua.

(-1 копейка), а продают по (-5 копеек), по данным finance.ua. По состоянию на 11 августа, евро покупают по 48,25 гривны (+35 копеек), а продают по 48,60 гривны (+9 копеек).

Какими будут доллар и евро?

Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой рассказал, что курс доллара будет на уровне 41,65 – 42 гривен в середине августа. Зато курс евро будет формироваться на основе мировых торгов пары доллар/евро.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка По-прежнему колебания курса доллара будут происходить согласно "системе", действующей в подтверждение режима "управляемой гибкости": текущие изменения, разница между курсами покупки/продажи, разница между курсами наличного и безналичного рынков будут минимальными. В отличие от доллара, колебания курса евро могут быть более заметными и менее прогнозируемыми.

В то же время колебания евро будут происходить в рамках 48 – 49 гривен, ведь многое будет зависеть от мировой экономической и геополитической конъюнктуры.

Таким образом, следующая неделя не будет отличаться от нескольких предыдущих чем-то особенным: по-прежнему главная интрига будет критиковаться в соотношении стоимости доллара к евро на мировых рынках,

– добавляет Лесовой.

Заметьте! Зато "поведение" доллара будет полностью зависеть от действующей стратегии НБУ.