Який курс валют у банках?

Станом на ранок 11 серпня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,22 гривні (-5 копійок проти 8 серпня) та продаж по 41,72 гривні (-3 копійок).

Купівля євро проходить по 48 гривень (-7 копійок), продаж – по 48,70 гривні (+3 копійки).

Що з вартістю валют на чорному ринку?

Купити долар можна в середньому по 41,58 гривні (+11 копійок), а продати по 41,55 гривні (+8 копійок).

По скільки курс в обмінниках?

Станом на 10 серпня, долари купують у середньому по: 40,80 гривні (-1 копійка), а продають по 41,58 гривні (-5 копійок), за даними finance.ua.

Якими будуть долар та євро?

Для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий розповів, що курс долара буде на рівні 41,65 – 42 гривень у середині серпня. Натомість курс євро формуватиметься на основі світових торгів пари долар/євро.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Як і раніше коливання курсу долара відбуватимуться згідно із "системою", що діє на підтвердження режиму "керованої гнучкості": поточні зміни, різниця між курсами купівлі/продажу, різниця між курсами готівкового та безготівкового ринків будуть мінімальними. На відміну від долара, коливання курсу євро можуть бути більш помітними та менш прогнозованими.

Водночас коливання євро відбуватимуться у рамках 48 – 49 гривень, адже чимало залежатиме від світової економічної та геополітичної кон'юнктури.

Таким чином, наступний тиждень не вирізнятиметься від кількох попередніх чимось особливим: як і раніше головна інтрига критиметься в співвідношенні вартості долара до євро на світових ринках,

– додає Лєсовий.

Зауважте! Натомість "поведінка" долара цілком залежатиме від чинної стратегії НБУ.