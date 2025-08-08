Что ожидается по курсу доллара и евро в середине августа?
В то же время сезон жатвы может "естественным путем" выровнять спрос и предложение, рассказал для 24 Канала директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ГЛОБУС БАНКА Тарас Лесовой.
Согласно его словам, обычно в этот период аграрии реализуют избыток валюты для закупки горючего и других материалов. Поэтому можно предположить, что активность регулятора на рынке будет несколько приглушенной.
В середине августа с одной стороны курс доллара будет "ходить" по фарватеру 41,65-42 гривен, при этом текущие курсовые изменения будут весьма ожидаемыми и прогнозируемыми. С другой – курс евро будет формироваться на основе мировых торгов пары доллар/евро и соответствующими колебаниями пары гривна/доллар.
По-прежнему колебания курса доллара будут происходить согласно "системе", действующей в подтверждение режима "управляемой гибкости": текущие изменения, разница между курсами покупки / продажи, разница между курсами наличного и безналичного рынков будут минимальными,
– сообщил Лесовой.
В отличие от доллара, колебания курса евро могут быть более заметными и менее прогнозируемыми. В частности многое будет зависеть от мировой экономической и геополитической конъюнктуры.
Опыт 3 предыдущих месяцев доказывает: аритмичные изменения стоимости евровалюты вполне возможны. Вместе с тем не ожидаются головокружительные скачки евро вверх. Также этой валюте не грозит падение в курсовую "пропасть".
Важно! Ожидается, что курс евро в Украине будет торговаться в рамках 48-49 гривен.
Что будет с рынком валют с 11 по 17 августа?
Банкир предоставил такие общие характеристики рынка с 11 по 17 августа:
Коридоры валютных колебаний:
- 41,6-42 гривны за долларов и 48-49 гривны за евро (на межбанке);
- 41,65-42,2 гривны за долларов и 48-49,5 гривен за евро (на наличном рынке).
Текущие (ежедневные) курсовые колебания:
- межбанк – до 0,05-0,15 гривны;
- комбанки – до 0,1-0,2 гривны;
- обменные пункты – до 0,3 гривны.
Разница между курсами покупки и продажи:
- межбанк – до 0,15 гривны за 1 доллар, до 0,2 гривны на 1 евро;
- коммерческие банки – до 0,5-0,6 гривны на 1 доллар, до 0,8-1 гривны на 1 евро;
- обменные пункты – до 0,6-1 гривны на 1 доллар, до 1-1,3 гривны на 1 евро.
Разница курсов покупки:
- комбанки – 0,2-0,3 гривны за 1 доллар, 0,3-0,5 за 1 евро;
- обменные пункты – 0,3-0,5 гривны за 1 доллар, 0,5-0,7 за 1 евро.
Разница курсов продажи:
- комбанки – 0,1-0,2 гривны за 1 евро, 0,2-0,3 гривны за 1 евро;
- обменные пункты – 0,3-0,5 гривны за 1 доллар, до 0,5 гривны за 1 евро.
Средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка - 0,1-0,15 гривны. Средние курсовые отклонения в течение недели: до 1-1,5% от стартового курса недели.
Таким образом, следующая неделя не будет отличаться от нескольких предыдущих чем-то особенным: по-прежнему главная интрига будет крыться в соотношении стоимости доллара к евро на мировых рынках. Именно от этого будет зависеть "украинский" курс евровалюты,
– отметил эксперт.
Обратите внимание! Зато "поведение" доллара будет полностью зависеть от действующей стратегии НБУ.