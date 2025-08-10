Какой прогноз евро?
Как рассказал для 24 Канала банкир Тарас Лесовой, традиционно, что курс евро в дальнейшем будет формироваться на основе мировых торгов пары доллар/евро. Кроме того, это будет происходить и на основе колебаний пары гривна/доллар.
По словам банкира, колебания курса евро могут быть более заметными и менее прогнозируемыми, чем колебания курса доллара.
Многое будет зависеть от мировой экономической и геополитической конъюнктуры. Как показывает опыт 3 предыдущих месяцев, аритмичные изменения стоимости евровалюты вполне возможны.
Несмотря на это ожидается, что резких скачков евро вверх не будет, как и существенного снижения цены.
Таким образом, с 11 по 17 августа прогнозируется, что евро будет составлять:
- на межбанке – 48 – 49 гривен,
- на наличном рынке – 48 – 49 49,5 гривны.