Как изменился курс евро 5 августа?

5 августа официальный курс евро в Украине – 48,35 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Данные "Минфина", показывают, что средний курс евро в банках изменился так:

покупка – 47,93 гривны за евро;

продажа – 48,50 гривны за евро.

В обменниках ситуация также изменилась:

покупка – 48 гривны за евро;

продажа – 48,23 гривны за евро.

Сколько надо гривен, чтобы купить 500 евро в начале августа 2025 года?

в случае, когда покупка 500 евро происходит в банке, придется потратить ориентировочно – 24 250 гривен;

в обменнике покупка 500 евро обойдется в примерно – 24 115 гривен.

Сколько гривен можно выручить за 500 евро сейчас?