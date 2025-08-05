Як змінився курс євро 5 серпня?
5 серпня офіційний курс євро в Україні – 48,35 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
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Дані "Мінфіну", показують, що середній курс євро у банках змінився так:
- купівля – 47,93 гривні за євро;
- продаж – 48,50 гривні за євро.
В обмінниках ситуація також змінилась:
- купівля – 48 гривні за євро;
- продаж – 48,23 гривні за євро.
Скільки треба гривень, аби купити 500 євро на початку серпня 2025?
- у випадку, коли покупка 500 євро відбувається у банку, доведеться витратити орієнтовно – 24 250 гривень;
- в обміннику покупка 500 євро обійдеться у приблизно – 24 115 гривень.
Скільки гривень можна виручити за 500 євро зараз?
- якщо обмінювати 500 євро у банку, можна отримати в середньому – 23 965 гривень;
- при обміні 500 євро в обміннику можна виручити уже орієнтовно – 24 000 гривень.