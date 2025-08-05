Як змінився курс євро 5 серпня?

5 серпня офіційний курс євро в Україні – 48,35 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Дані "Мінфіну", показують, що середній курс євро у банках змінився так:

купівля – 47,93 гривні за євро;

продаж – 48,50 гривні за євро.

В обмінниках ситуація також змінилась:

купівля – 48 гривні за євро;

продаж – 48,23 гривні за євро.

Скільки треба гривень, аби купити 500 євро на початку серпня 2025?

у випадку, коли покупка 500 євро відбувається у банку, доведеться витратити орієнтовно – 24 250 гривень;

в обміннику покупка 500 євро обійдеться у приблизно – 24 115 гривень.

Скільки гривень можна виручити за 500 євро зараз?