Что с официальным курсом валют?

Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 41,76 гривны. То есть цена американской валюты выросла на 5 копеек против 1 августа. Официальный курс евро составляет 47,64 гривны, то есть цена упала на 10 копеек, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

Смотрите также Ожидают девальвацию гривны и рост безработицы: экономические настроения украинцев изменились

По состоянию на 5 августа курс валют будет такой:

доллар – 41,79 гривны;

евро – 48,34 гривны.

Какой курс доллара на наличном рынке?

По состоянию на 4 августа курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках: покупка – 41,45 гривны , продажа – по 42 гривны ,

, продажа – по , на черном рынке: покупка – 41,80 гривны , продажа – по 41,75 гривны ,

, продажа – по , в обменниках: покупка – по по 40,75 гривны, продажа – по 41,77 гривны.

Какой прогноз курса евро ожидать на этой неделе?

По словам банкира Тарас Лесовой для 24 Канала, колебания евро будет происходить в диапазоне от 48,5 гривны до 49,5 гривны на этой неделе. А на стоимость будет влиять как всегда мировые торги по паре доллар/евро.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Самым главным в этой ситуации будет то, сблизятся ли курсы доллара и евро. Сокращение разрыва между этими мировыми валютами потенциально может стать сигналом к снижению курса евро.

Кроме того, Лесовой добавляет, что на сегодня падение не угрожает ни доллару, ни евро. Валюты остаются ориентирами для мировой экономики.