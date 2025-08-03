На каком уровне будет евро?

Банкир Тарас Лесовой рассказал для 24 Канала, что стоимость евро может совпадать не только с мировым курсом валют, но и с гривневой "индексацией".

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В то же время банкир добавляет, что самым главным в этой ситуации будет то, сблизятся ли курсы доллара и евро.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Сокращение разрыва между этими мировыми валютами потенциально может стать сигналом к снижению курса евро.

Кроме того, несмотря на заключенное таможенное соглашение между США и ЕС, остается напряжение между странами БРИКС и США, что может также повлиять на текущие курсы евро.

Впрочем напоминаю, что ни доллару, ни евро не грозит системный обвал. Эти валюты остаются мировыми, на них ориентируется мировая экономика,

– отмечает Лесовой.

Дело в том, что за каждым ростом валюты идет "снижение напряжения", а потому объективный усредненный курс колебания евровалюты может сохраниться на уровне 48,5 – 49,5 гривны.