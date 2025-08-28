Как Европа может сотрудничать дальше с Украиной?
В частности речь идет о восстановлении страны, сообщает 24 Канал со ссылкой на FT.
Смотрите также Разрушенная Ахтырская ТЭЦ получит деньги на восстановление: когда завершат восстановление
По данным Центра стратегических и международных исследований, 40% конфликтов угасают без формального соглашения. Такую статистику приводят в тексте.
Однако проблески прогресса в стратегии послевоенной Украины дают инвесторам сигнал присмотреться к компаниям, которые могут получить выгоду от восстановления страны,
– пишут в FT.
Согласно подсчетам украинского правительства и многосторонних институтов, за три года вторжения общий счет на восстановление и восстановление оценивается в 524 миллиардов долларов. Это сумма на ближайшее десятилетие.
Средства можно получить путем привлечения правительства и международных доноров, включая Евросоюз и институтами (например, Всемирный банк). Частный сектор уже присоединился к ремонтам и другим проектам. Он может инвестировать около 170 миллиардов долларов (или треть от общей суммы).
Комментарии во время отчетов компаний свидетельствуют, что более сотни фирм уже присматриваются к возможностям в Украине. Восстановление инфраструктуры – прежде всего энергетики, транспорта и жилья - требует огромного количества материалов и техники, а также дизайнеров и инженеров,
– объясняет издание.
Также в стране могут развиваться компании по возобновляемой энергетике. По данным FT, британская брокерская компания Panmure Liberum считает, что европейские компании получат непропорционально большую выгоду за счет больших инвестиций и опыта работы по региональным стандартам безопасности и экологии.
Что еще играет на руку Украине?
К тому же важно учесть географическую близость. Поэтому больше всего заказов получат компании, работающие в Украине или в соседних странах Восточной Европы. Дело в том, что имеет смысла перевозить такие строительные материалы на большие расстояния.
В частности правительство Украины представило Программу действий, в которой восстановление является одним из приоритетов. Так в стране запустят соответствующие фонды с участием европейского капитала.
Напомним! Кроме того, в Украине заработал Американско-Украинский инвестиционный фонд, в рамках которого планируется по меньшей мере три инвестиционных проекта.
Что известно о новом проект по восстановлению?
- Новое правительство запускает экспериментальный проект "Проектируй и строй", который должен позволить быстрее строить и восстанавливать инфраструктуру страны.
- По оценкам, на восстановление и модернизацию необходимо потратить 1 триллион гривен в течение 14 лет.