Когда завершат восстановление Ахтырской ТЭЦ?
Правительство выделило деньги для завершения реконструкции водогрейной котельной Ахтырской ТЭЦ, сообщает 24 Канал со ссылкой на Правительственный портал.
Это более 46 миллионов гривен из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии. Работы планируют завершить в 2025 году, а готовность объекта составляет более 80%.
Благодаря восстановлению в городе будет восстановлено качественное теплоснабжение в 102 жилых домах, это почти 9 тысяч жителей. Также стабильное отопление получат 42 объекта социальной сферы – детсады, школы, больницы, учреждения культуры.
Общий бюджет проекта восстановления составляет более 157 миллионов гривен, из них использовали почти 111,5 миллионов гривен.
Когда была разрушена Ахтырская ТЭЦ?
Ахтырская ТЭЦ была разрушена в марте 2022 года во время боев за город в результате авиабомбардировки. Повреждения достигли более 80% предприятия: емкости для хранения веществ, здание котельной, инженерный корпус с лабораториями, ремонтные мастерские и другие объекты.
Что известно об ударе по Ахтырской ТЭЦ?
- В начале марта 2022 года враг разрушил ТЭЦ в Ахтырке в Сумской области. Тогда вражеская авиация уничтожила также продуктовую базу города, склад строительных материалов, автостоянку.
- Впоследствии стало известно, что разрушились котлы и машинное отделение Ахтырской ТЭЦ. В частности, разрушены опоры и оборваны линии электропередач. Говорится о как высоковольтных, так и линиях электропередач "Облэнерго". Во время удара погибли 5 работников ТЭЦ. Они как раз находились во время бомбардировки оккупантов. Восстановление ТЭЦ сейчас завершают.
- В целом Украине нужно 1 триллион гривен на восстановление после войны в течение 14 лет, в частности через два фонда: "Фонд Украина" и Европейский структурный фонд.