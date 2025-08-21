Известно о разрушениях во многих местах. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу.

Смотрите также Ночью враг атаковал 614-ю средствами воздушного нападения: сколько летело ракет и дронов

Что известно о массированной атаке 21 августа?

Украинский министр рассказал, что противник запустил по Украине сотни беспилотников, а также гиперзвуковых, баллистических и крылатых ракет. С их помощью россияне били по гражданской и энергетической инфраструктуре.

Андрей Сибига подтвердил попадание в крупный американский завод по производству электроники в Закарпатской области. По его словам, это привело к серьезным разрушениям инфраструктуры и жертвам среди гражданских.

Это полностью гражданский объект, который не имеет ничего общего с обороной или войском. Это не первая российская атака на американские предприятия в Украине после ударов по офисам Boeing в Киеве в начале этого года и других атак,

– написал он.