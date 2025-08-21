Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на начальника Ровенской ОГА Александра Коваля.

Какие последствия атаки на Ровенскую область?

В регионе работали силы противовоздушной обороны. Взрывы в Ровно прогремели в 08:20, когда вражеский дрон долетел до областного центра.

Известно, что вражеские БпЛА поразили гражданские объекты.

В частном жилом доме загорелась крыша. В здании одной из коммунальных служб выбило стекла,

– отметил Коваль.

В результате атаки дронов люди не пострадали. Соответствующие службы работают на месте атаки. Местные власти сообщили, что по состоянию на 09:29 опасность в некоторых районах области продолжается. Граждан призывают сохранять спокойствие.

