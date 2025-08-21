Про це пише 24 Канал з посиланням на начальника Рівненської ОВА Олександра Коваля.

Які наслідки атаки на Рівненську область?

У регіоні працювали сили протиповітряної оборони. Вибухи в Рівному пролунали о 08:20, коли ворожий дрон долетів до обласного центру.

Відомо, що ворожі БпЛА уразили цивільні об’єкти.

У приватному житловому будинку загорівся дах. У будівлі однієї з комунальних служб повибивало шибки,

– зазначив Коваль.

Унаслідок атаки дронів люди не постраждали. Відповідні служби працюють на місці атаки. Місцева влада повідомила, що станом на 09:29 небезпека в деяких районах області триває. Громадян закликають зберігати спокій.

