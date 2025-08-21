Про це пише 24 Канал з посиланням на начальника Рівненської ОВА Олександра Коваля.
Які наслідки атаки на Рівненську область?
У регіоні працювали сили протиповітряної оборони. Вибухи в Рівному пролунали о 08:20, коли ворожий дрон долетів до обласного центру.
Відомо, що ворожі БпЛА уразили цивільні об’єкти.
У приватному житловому будинку загорівся дах. У будівлі однієї з комунальних служб повибивало шибки,
– зазначив Коваль.
Унаслідок атаки дронів люди не постраждали. Відповідні служби працюють на місці атаки. Місцева влада повідомила, що станом на 09:29 небезпека в деяких районах області триває. Громадян закликають зберігати спокій.
Масована атака по Україні: що відомо про наслідки в регіонах?
Після ранкової атаки по містах України з'явилися повідомлення про пошкодження. Так внаслідок удару по Львову одна людина загинула, а щонайменше 3 – травмовані. У місті пошкоджено десятки житлових будинків. У 26 об'єктах інфраструктури вибито понад 150 вікон та зруйновано 10 дахів.
На Закарпатті внаслідок російського обстрілу зруйновані складські приміщення. Там сталася пожежа, 15 людей отримали травми. Відомо, що вороги завдали удару по заводу побутових приладів.
У Київській області силами українських захисників вдалося не допустити постраждалих серед цивільного. Ворожі цілі не влучили в обʼєкти критичної чи житлової інфраструктури.