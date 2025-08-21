Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Волынской областной государственной и военной администрации Ивана Рудницкого. Чиновник рассказал известные на данный момент подробности.

Что известно об атаке на Луцк?

Согласно обнародованной информации, россияне били по Волынской области, применив 12 ударных беспилотников и ракет. Хотя последствия еще уточняют, однако пока информации о погибших и пострадавших нет.

Есть незначительные разрушения зданий. На местах уже работают все соответствующие службы. Спасибо силам противовоздушной обороны за защиту Волыни,

– написал Рудницкий.

Отметим, что в течение ночи и утра в регионе слышали ряд взрывов.

Какие детали об атаке на Волынь известны?