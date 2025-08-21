Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Волинської обласної державної та військової адміністрації Івана Рудницького. Посадовець розповів відомі на цей момент подробиці.
Що відомо про атаку на Луцьк?
Згідно з оприлюдненою інформацією, росіяни били по Волинській області, застосувавши 12 ударних безпілотників та ракет. Хоч наслідки ще уточнюють, проте наразі інформації про загиблих та потерпілих немає.
Є незначні руйнування будівель. На місцях вже працюють всі відповідні служби. Дякуємо силам протиповітряної оборони за захист Волині,
– написав Рудницький.
Зазначимо, що протягом ночі та ранку у регіоні чули низку вибухів.
Які деталі про атаку на Волинь відомі?
- Близько 04:30 повідомляли про вибухи у Львові та Луцьку, до того писали про крилаті ракети, які рухалися у напрямку західних областей. Місцева влада радила людям перебувати у безпечних місцях через загрозу повторного удару.
- Згодом в обласному центрі знову було гучно. Уточнювали, що перші вибухи в Луцьку почули о 03:04. За кілька хвилин до вибухів міська рада повідомила, що Росія може атакувати Луцьк. Ракета досягла міста за лічені хвилини.
- Пізніше знову поінформували про повторні вибухи у Луцьку. Повітряні сили близько 08:17 повідомляли про ворожий ударний безпілотник, який рухався у напрямку Луцька з повітряного простору Рівненської області.