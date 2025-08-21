Про це пише 24 Канал з посиланням на Луцького міського голову Ігоря Поліщука.

Що відомо про ракетну атаку на Луцьк?

О 02:11 21 серпня у Волинській області оголосили повітряну тривогу. Спочатку на місто рухалися російські "Шахеди", однак ворог атакував Луцьк і ракетами. Перші вибухи в Луцьку почули о 03:04.

Пізніше Повітряні Сили ЗСУ повідомили про рух крилатої ракети з Рівненської області в напрямку Луцька. О 06:11 вибухи пролунали знову, тепер через ракетний обстріл.

За кілька хвилин до вибухів міська рада повідомила, що Росія може атакувати Луцьк. Ракета досягла міста за лічені хвилини.

Можлива ракетна атака на місто,

– написав очільник міста Ігор Поліщук.

Станом на 06:24 про повторні вибухи в Луцьку не повідомлялося. Поки що невідомо, яких наслідків завдала ворожа ракета, наслідки уточнюються.

Вибухи, які жителі Луцька чули раніше, лунали через атаку російських БпЛА. Майже одночасно ворог атакував місто Львів. Наслідки атаки "Шахедами" наразі також невідомі.

Ранкова атака на Україну: що відомо?