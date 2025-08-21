Про удар по регіону повідомив Іван Федоров, очільник ОВА, пише 24 Канал.
Дивіться також Росія атакувала Україну "Калібрами": що відомо про ці ракети
Що відомо про атаку по Запоріжжю?
Вночі російська армія тероризувала Україну ракетами та "Шахедами". Зазначимо, що повітряну тривогу в Запорізькій області оголосили ще близько 3 години ночі.
Тоді Іван Федоров інформував про загрозу крилатих ракет по Запорізькій області, вже ближче 5 ранку він повідомив про загроза ударів балістичними ракетами по регіону.
Загроза крилатих ракет по Запорізькій області,
– повідомив глава ОВА о 5:23.
Через декілька хвилин в області пролунали вибухи. А невдовзі в регіоні знову було гучно.
Ближче 6 години ранку Федоров повідомив про те, що окупанти вдарили по Запоріжжю.
Ворог атакував Запоріжжя,
– інформував очільник ОВА.
Наразі наслідки атаки встановлюються. Станом на 5:48 інформація про постраждалих не надходила.