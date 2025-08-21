Про удар по регіону повідомив Іван Федоров, очільник ОВА, пише 24 Канал.

Дивіться також Росія атакувала Україну "Калібрами": що відомо про ці ракети

Що відомо про атаку по Запоріжжю?

Вночі російська армія тероризувала Україну ракетами та "Шахедами". Зазначимо, що повітряну тривогу в Запорізькій області оголосили ще близько 3 години ночі.

Тоді Іван Федоров інформував про загрозу крилатих ракет по Запорізькій області, вже ближче 5 ранку він повідомив про загроза ударів балістичними ракетами по регіону.

Загроза крилатих ракет по Запорізькій області,

– повідомив глава ОВА о 5:23.

Через декілька хвилин в області пролунали вибухи. А невдовзі в регіоні знову було гучно.

Ближче 6 години ранку Федоров повідомив про те, що окупанти вдарили по Запоріжжю.

Ворог атакував Запоріжжя,

– інформував очільник ОВА.

Наразі наслідки атаки встановлюються. Станом на 5:48 інформація про постраждалих не надходила.