Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Луцкого городского голову Игоря Полищука.

Что известно о ракетной атаке на Луцк?

В 02:11 21 августа в Волынской области объявили воздушную тревогу. Сначала на город двигались российские "Шахеды", однако враг атаковал Луцк и ракетами. Первые взрывы в Луцке услышали в 03:04.

Позже Воздушные Силы ВСУ сообщили о движении крылатой ракеты из Ровенской области в направлении Луцка. В 06:11 взрывы раздались снова, теперь из-за ракетного обстрела.

За несколько минут до взрывов городской совет сообщил, что Россия может атаковать Луцк. Ракета достигла города за считанные минуты.

Возможна ракетная атака на город,

– написал глава города Игорь Полищук.

По состоянию на 06:24 о повторных взрывах в Луцке не сообщалось. Пока неизвестно, какие последствия нанесла вражеская ракета, последствия уточняются.

Взрывы, которые жители Луцка слышали ранее, раздавались из-за атаки российских БпЛА. Почти одновременно враг атаковал город Львов. Последствия атаки "Шахедами" пока также неизвестны.

Утренняя атака на Украину: что известно?